Dresden

"Eine Straße in Moskau": Uraufführung in Dresden

04.04.2019, 08:07 Uhr | dpa

Lange vergessen und in den 1990er Jahren wiederentdeckt, wurde der Exil-Roman "Siwzew Wrashek" des russischen Schriftstellers Michail Ossorgin in neuer Übersetzung nach 2015 auch im deutschsprachigen Raum zur literarischen Sensation. Nun haben Regisseur Sebastian Baumgarten und Dramaturg Jörg Bochow eine Bühnenfassung der Familiengeschichte geschrieben, aus der die Weltgeschichte am Vorabend des Ersten Weltkrieges betrachtet, diskutiert, reflektiert und bewertet wird. Sie erlebt unter dem Titel "Eine Straße in Moskau" am Freitag (19.30 Uhr) im Dresdner Schauspielhaus ihre Uraufführung.

"Das Stück zeigt eine bürgerliche Intellektuellen-Familie in einer Umbruchsituation - Wissenschaftler, Künstler, Musiker - und wie sie sich dazu stellt", sagt Bochow, Chefdramaturg am Staatsschauspiel in Sachsens Landeshauptstadt. "Sie werden davon überrollt, das ist eine Art von Verunsicherung. Sie suchen nach Orientierung, nach Wegen aus der existenziellen Krise." Die damals ungeheure Zunahme sozialer Ungleichheit ähnele der aktuell sozial gespaltenen Welt. Dazu müsse sich im Stück jeder verhalten, die Konflikte würden von außen hineingetragen.

Im Zentrum steht die Familie eines Ornithologen und deren Haus, das mit seinen Bewohnern und Tieren einen Mikrokosmos bildet und in dem sich das Weltgeschehen spiegelt. Die Handlung erstreckt sich von 1914 bis 1920. Ossorgin schildert das Geschehen aus der Perspektive der Enkelin, eines Kriegsinvaliden, eines verhafteten Philosophen, aber auch der Tiere und der Sonne.

Bochow ist beeindruckt von der poetischen Sprache. "Sie reicht an die Ästhetik Michail Bulgakows heran." Das epische Theaterstück basiere auf dessen Material, reiche aber bis in die Gegenwart. "Es geht um Grundfragen: Ideologie, Nationalismus, Kommunismus, falsch verstandener Patriotismus."

Der aus Perm (Ural) stammende Ossorgin (1878-1942) lebte nach dem Jurastudium in Moskau. Er gehörte 1922 zu den Vertretern der Intelligenzija, die auf Befehl von Lenin auf dem sogenannten Philosophenschiff 1922 ausgewiesen wurden. Ossorgin ging nach Paris und beschrieb dort die Moskauer Jahre vor, während und nach 1917.

Nach seiner Emigration nach Frankreich wurde er in der Sowjetunion tabuisiert. Sein Roman "Siwzew Wrashek" wurde 1929 unter dem Titel "Der Wolf kreist" auch ins Deutsche übersetzt. Ossorgin habe an eine Zukunft geglaubt, die Elemente der Sozialutopie und humanistische Werte der Vergangenheit verbindet, sagt Bochow. "Und das ist ganz aktuell."