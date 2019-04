Mainz

Rheinland-Pfalz: Gespräche mit Islamverbänden

04.04.2019, 11:48 Uhr | dpa

Auf dem Weg hin zu einem Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Islamverbänden ist ein weiterer Schritt genommen. Kulturminister Konrad Wolf (SPD) kündigte am Donnerstag in Mainz Gespräche zur Festlegung von Zielvereinbarungen an. Diese sollten in den kommenden Wochen starten, bis zum Herbst werden die Vereinbarungen Wolf zufolge dann voraussichtlich definiert sein. Sie legen die Bedingungen fest, unter denen später Vertragsverhandlungen mit den Verbänden aufgenommen werden könnten.

Die Verhandlungen zwischen Land und Verbänden waren seit Sommer 2016 unterbrochen. Verlangt werden vom Land vor allem interne strukturelle Veränderungen bei einzelnen Verbänden. Die Verträge sollen einmal Regelungen unter anderem zum islamischen Religionsunterricht und zur Schaffung von Professuren für islamische Religionspädagogik umfassen.