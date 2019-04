Berlin

Hertha mehrere Wochen ohne Lustenberger

04.04.2019, 11:57 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf auf Fabian Lustenberger verzichten. Der 30 Jahre alte Defensivallrounder aus der Schweiz zog sich im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und wird dem Hauptstadt-Club in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das teilte Hertha nach einer Untersuchung am Donnerstag mit.

Damit verschärfen sich die Personalprobleme der Berliner in der Verteidigung. Jordan Torunarigha steht mit einer Verletzung des Kapsel- und Bandapparates weiterhin nicht zur Verfügung. Als Tabellenzehnter besitzt Hertha nach drei Niederlagen in Serie nur noch geringe Chancen auf die internationalen Plätze.