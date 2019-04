Berlin

BVG-Tarifverhandlungen wieder aufgenommen

04.04.2019, 12:02 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) haben Arbeitgeber und Gewerkschaft ihre Verhandlungen am Donnerstag wieder aufgenommen. Verdi hatte zuletzt mit einem ganztätigen Warnstreik bei U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen den Druck auf die Gegenseite erhöht. Für die inzwischen fünfte Verhandlungsrunde verlangt die Gewerkschaft ein höheres Angebot. Der Kommunale Arbeitgeberverband betonte vor dem Treffen in der BVG-Zentrale, sehr an einer Einigung interessiert zu sein.

Verhandelt wird mit Verdi und dem Beamtenbund für 14 500 Beschäftigte der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport. Das jüngste Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes sieht vor, dass die Lohnkosten jährlich um 90 Millionen Euro steigen. Bislang liegen sie bei rund 600 Millionen Euro. Verdi kritisiert jedoch, dass nicht alle Beschäftigten gleichermaßen profitieren würden.