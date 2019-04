Halle (Saale)

Doppelt so viele Auspendler wie Einpendler in Sachsen-Anhalt

04.04.2019, 13:02 Uhr | dpa

Täglich suchen doppelt so viele Sachsen-Anhalter ihren Arbeitsplatz in anderen Bundesländern auf als Menschen von außerhalb zum Arbeiten hierher kommen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte, pendelten im Frühjahrsquartal 2018 im Schnitt 150 600 berufstätige Sachsen-Anhalter über die Landesgrenze. Rund 74 700 Menschen kamen im Gegenzug zum Arbeiten in das Bundesland. Damit bleibt Sachsen-Anhalt ein Auspendler-Land.

Die Differenz wird jedoch langsam kleiner. So pendelten im Vergleich zum Frühjahr 2017 rund 1200 Menschen mehr aus anderen Bundesländern ein. Gleichzeitig gab es 100 Auspendler weniger. Somit fährt fast jeder siebte berufstätige Sachsen-Anhalter zum Arbeiten über die Landesgrenze. Ein Drittel arbeitet der Statistik zufolge in Niedersachsen, jeder Vierte fährt nach Sachsen. Auch Thüringen ist ein häufiges Pendlerziel.

Jeder vierzehnte Beschäftigte in Sachsen-Anhalt wohnt der Statistik zufolge in einem anderen Bundesland; ein Drittel pendelt aus Sachsen ein. Auch aus Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg kommen viele Beschäftigte.