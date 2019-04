Hamburg

Schröder-Kim hat das Gewicht vom Altkanzler im Blick

04.04.2019, 13:24 Uhr | dpa

Gerhard Schröders neue Frau, Soyeon Schröder-Kim, hat das Gewicht des Altkanzlers im Blick. Zu einem Bild von Schröder im Niedersachsen-Wahlkampf 1986 sagte sie in der aktuellen Ausgabe der "Gala" (Donnerstag). "Ich hätte ihn auch heute gern noch so schlank. Aber ich arbeite daran." In anderen Bereichen entspricht Schröder, der an diesem Sonntag 75 Jahre alt wird, seiner Gattin bereits - etwa beim Verzicht auf Zigarren. "Er sagt, er wisse nicht, wann genau und warum er aufgehört habe. Ich habe ihm gesagt: "Du hast wohl geahnt, dass deine zukünftige Frau es nicht leiden wird." Er raucht jetzt nicht mehr."

Der SPD-Politiker und die Südkoreanerin hatten im Mai 2018 standesamtlich geheiratet. Für Schröder ist es die fünfte, für seine Frau die zweite Ehe. Vor ihrer Hochzeit hatten beide mitgeteilt, gemeinsam sowohl in Berlin und Hannover als auch in Seoul leben zu wollen.