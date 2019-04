Halle (Saale)

Auf immer mehr Lehrstellen kommen weniger Bewerber

04.04.2019, 13:31 Uhr | dpa

In Thüringen gibt für immer mehr Lehrstellen eine schwindende Zahl Bewerber. Seit Oktober vergangenen Jahres hätten sich 7573 junge Menschen bei den Arbeitsagenturen des Landes gemeldet, die eine Ausbildung beginnen wollten, teilte die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Halle mit. Dies seien 242 weniger als im März 2018 gewesen.

Ebenfalls seit Oktober 2018 seien 11 561 Ausbildungsplätze ausgeschrieben gewesen, 155 mehr als im März 2018. Davon waren den Angaben zufolge im März dieses Jahres 8131 Plätze noch nicht besetzt, während 4913 Ausbildungssuchende weiterhin keine Lehrstelle gefunden hätten. Insbesondere in der Gastronomie, auf dem Bau und in den Produktionsberufen herrscht den Angaben zufolge Bewerbermangel.

Perspektivisch führe kein Weg daran vorbei, junge Menschen aus anderen Bundesländern und dem Ausland für eine Ausbildung mit anschließender Berufsperspektive in Thüringen zu begeistern, sagte der Chef der Regionaldirektion, Kay Senius. Dafür müsse das Land mit anderen Regionen konkurrenzfähig sein. Voraussetzung dafür seien gute Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung, aber auch ein freundliches, offenes Image.