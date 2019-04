Hamburg

Mehr Selbstbedienung am Flughafen: Mehr Gepäckautomaten

04.04.2019, 13:34 Uhr | dpa

Passagiere des Hamburger Flughafens können ihr Gepäck künftig an noch mehr Automaten selbst aufgeben. Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler nahm am Donnerstag weitere zehn "Self Bag Drop"-Automaten in Betrieb. Mithilfe ihrer Bordkarten können Fluggäste von Eurowings, Air France, KLM und Easyjet nun an 20 Automaten ihre Koffer einchecken. Demnächst sollen Turkish Airlines und SAS Scandinavian Airlines hinzukommen, wie Eggenschwiler ankündigte.

Mit diesem System, bei dem Fluggäste nicht nach ihrer gebuchten Airline suchen müssen, sei Hamburg in der Branche ein Vorreiter. Die 20 Automaten haben eine Reihe klassischer Check-In-Schalter am Flughafen ersetzt. 80 000 Gepäckstücke seien in mehr als einem Jahr über die ersten zehn Anlagen abgefertigt worden. Aktuell wird in Hamburg auch die Sicherheitskontrolle ausgebaut, um die Abfertigung der Passagiere zu beschleunigen. In drei Wannen gleichzeitig könne künftig Gepäck abgelegt werden und - wer schnell ist - in einer Überholspur durch die Sicherheitsschleuse gehen, erläuterte der Flughafen-Chef.