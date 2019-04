Hamburg

Norddeutsche Regierungschefs rufen zur Europawahl auf

04.04.2019, 14:56 Uhr | dpa

Regierungschefs und Gewerkschaften der norddeutschen Länder haben an die Bürger appelliert, Ende Mai zur Europawahl zu gehen und die europäische Idee mit ihrer Stimme zu stärken. Die EU stehe vor großen Herausforderungen und werde "von außen und von innen in Frage gestellt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, seinem Bremer Kollegen Carsten Sieling und den Ministerpräsidenten Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns, Stephan Weil (alle SPD), Daniel Günther (CDU) und Manuela Schwesig (SPD).

Europa sei Synonym für das erfolgreiche Bestreben nach Frieden, Versöhnung, Demokratie sowie Menschenrechten und garantiere seinen über 500 Millionen Einwohnern einen Grad an Freiheit, den vorherige Generationen nicht gekannt hätten. "Wir stehen zu diesen gemeinsamen Errungenschaften, zu den europäischen Institutionen und zum Europäischen Parlament."

Zu ihrer Norddeutschland-Konferenz am Donnerstag waren die Regierungschefs im Gästehaus des Hamburger Senats auch mit führenden Gewerkschaftsvertretern zusammengetroffen.