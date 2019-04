Dresden

Über 220 Ideen für Sachsen: Erste Wettbewerbsrunde beendet

04.04.2019, 16:25 Uhr | dpa

Touristen auf der Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Bei dem Ideenwettbewerb "So geht sächsisch" sind 224 Vorschläge für den sächsischen Tourismus eingereicht worden. Die Vorschläge reichten von neuen Wander-, Mountainbike- und Pilgerrouten über kulturelle Events bis hin zu Museen im ländlichen Raum, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Donnerstag mit. In Hinblick auf die kurze Bewerbungsphase sei man über die Anzahl und die Qualität der Bewerbungen positiv überrascht. Zu dem Wettbewerb hatte die Sächsische Staatskanzlei aufgerufen.

Eine Jury soll jetzt die 30 besten Vorschläge auswählen. Die Erfinder werden mit Vertretern aus der Kreativwirtschaft ihre Ideen weiterentwickeln und diese später erneut bewertet. Die sieben besten Konzepte werden im Juni ausgezeichnet und mit insgesamt 50 000 Euro prämiert. Die prämierten Ideen sollen 2021 auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin ausgestellt werden.