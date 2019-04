Mainz

Baldauf: Strafe für Veröffentlichung von Abschiebeterminen

04.04.2019, 16:27 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat sich dafür ausgesprochen, die Veröffentlichung von Abschiebeterminen unter Strafe zu stellen. "Es ist absolut nicht akzeptabel, dass Flüchtlingsorganisationen ihren Zugang zu Informationen über Abschiebetermine in einer Weise missbrauchen, die dazu führt, dass abgelehnte Asylbewerber die Möglichkeit haben, sich einer geplanten Abschiebung zu entziehen", sagte Baldauf am Donnerstag in Mainz.

Fast jede zweite Abschiebung könne nicht vollzogen werden, "weil die Behörden dem Ausreisepflichtigen nicht habhaft werden können". Ein Grund sei, dass Ausreisepflichtige abtauchten, weil sie vor einer drohenden Abschiebung gewarnt würden. Er unterstützte daher Überlegungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die Veröffentlichung von Abschiebeterminen zu bestrafen.

Seehofers Entwurf für mehr Rückführungen sieht unter anderem erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft vor. Damit soll ein "Untertauchen" von Ausreisepflichtigen kurz vor einer geplanten Abschiebung verhindert werden. Außerdem will die Union Ausreisepflichtige, die ihre eigene Abschiebung hintertreiben, sanktionieren.