Berlin

Schlappe für Berliner Senat bei Gasnetz-Verstaatlichung

04.04.2019, 16:56 Uhr | dpa

Bei der Verstaatlichung des Berliner Gasnetzes hat der Senat eine weitere Schlappe erlitten. Das Kammergericht wies am Donnerstag die Berufung gegen ein Urteil aus dem Jahr 2014 zurück. Darin untersagte das Gericht, die Gaskonzession an das landeseigene Unternehmen Berlin Energie zu vergeben. Wer das Berliner Gasnetz künftig betreibt, ist allerdings weiter unklar. Denn auch die Berufung der klagenden Gasag wies das Kammergericht am Donnerstag zurück. Der Berliner Netzbetreiber hatte versucht, gerichtlich zu erwirken, dass der Senat einen Konzessionsvertrag mit ihr abschließt. Auch das hatte das Gericht im Dezember zurückgewiesen.

Beide Parteien legten damals Berufung ein, beide Berufungen wurden nun zurückgewiesen. Die Urteilsbegründung liegt laut Kammergericht wegen der Klärung weiterer Einzelheiten noch nicht vor. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, innerhalb eines Monats können beide Parteien Beschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) einlegen.

Die einst städtische und in den 90er Jahren privatisierte Gasag verkauft Gas und Strom und betreibt Gasnetze in Berlin und Brandenburg. Das Land Berlin möchte das Gasnetz wieder verstaatlichen und die Konzession an Berlin Energie vergeben. Die Gerichte haben Zweifel an der Bieterfähigkeit von Berlin Energie, weil es kein eigenständiger Betrieb sei.