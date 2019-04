Schwerin

Opposition verschärft Kritik am Strategiefonds der Koalition

04.04.2019, 18:01 Uhr | dpa

Die Opposition im Landtag verschärft ihre Kritik am Einsatz der Mittel aus dem umstrittenen Strategiefonds des Landes. "Wie befürchtet verkommt der Fonds nun vollends zum Schattenhaushalt von SPD und CDU. Das ist und bleibt nicht hinnehmbar", sagte die Finanzexpertin der Linksfraktion, Jeannine Rösler, am Donnerstag nach der Sitzung des Finanzausschusses in Schwerin. Die AfD hatte nach Angaben ihres Abgeordneten Dirk Lerche erst gar nicht an der Abstimmung über neue Fördervorhaben teilgenommen. Die Fraktion Freie Wähler/BMV, die als einzige Oppositionskraft eigene Vorschläge eingebracht hatte, aber für keinen davon eine Mehrheit fand, zeigte sich nach den Worten ihres Vorsitzenden Bernhard Wildt "erschüttert". Er lasse nun prüfen, ob sich seine Fraktion der Verfassungsklage der Linken gegen den Strategiefonds noch anschließen könne.