Ilsfeld

Fische und Wasservögel verenden in verunreinigtem Fluss

04.04.2019, 18:15 Uhr | dpa

In einem Fluss bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) sind massenhaft Fische, Enten und andere Tiere verendet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein giftiger Stoff in das Gewässer gelangt sein. Art und Herkunft waren zunächst aber unbekannt.

Auf einem Teilstück der Schozach seien "offensichtlich alle Lebewesen, einschließlich der Wasservögel, verendet", heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Heilbronn am Donnerstag. Das Trinkwasser soll von der Verunreinigung aber nicht betroffen sein.

Seit dem Morgen sind über 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Spezialisten der Polizei damit beschäftigt, ein Ausbreiten des Tiersterbens zu verhindern. Die Polizei warnt davor, unterhalb von Ilsfeld Wasser zu entnehmen. Kinder sollten nicht an dem Fluss spielen und Hunde nicht daraus trinken.