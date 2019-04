Dülmen

Druckluftflaschen-Ventil reißt: Zwei Feuerwehrleute verletzt

04.04.2019, 19:39 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Druckluftflasche sind im münsterländischen Dülmen zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Einer der beiden erlitt bei dem Vorfall vom Mittwoch mehrere Brüche am Bein, wie Stadt und Feuerwehr Dülmen am Donnerstag mitteilten. Die Feuerwehrleute hätten das Anheben eines verunglückten Autos mit einem sogenannten Hebekissen geübt, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei das Ventil der Druckluftflasche wahrscheinlich wegen eines Materialfehlers abgerissen.

Da die Flasche unter sehr starkem Druck von 300 Bar stand - etwa dem 300-fachen des Luftdrucks auf der Erde - seien Ventil und Flasche unkontrolliert umhergeflogen, hätten ein Fahrzeug beschädigt und die beiden Feuerwehrleute getroffen. Die Flasche ist von der Stadt sichergestellt worden und wird zur Überprüfung gegeben. Die Feuerwehrleute - eine Frau und ein Mann - kamen ins Krankenhaus.