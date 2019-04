Zittau

Streifenwagen stößt in Zittau mit Schmalspurbahn zusammen

04.04.2019, 22:04 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto ist auf einem Bahnübergang mit der Zittauer Schmalspurbahn zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagabend berichtete, waren die Beamten am Nachmittag mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. "Trotz vorsichtigen Herantastens" habe der 50-jährige Fahrer den herannahenden Zug an dem Bahnübergang in Zittau übersehen. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Im Zug befanden sich laut Polizei zwölf Personen. Der Schaden am Funkwagen soll bei etwa 7000 Euro liegen.