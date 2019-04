Weimar

Türen ins neue Bauhaus-Museum Weimar öffnen sich

05.04.2019, 01:12 Uhr | dpa

Mit einem großen Festakt wird heute in Weimar das neue Bauhaus-Museum eröffnet. Die berühmte Architektur- und Designschule war vor 100 Jahren in der thüringischen Stadt gegründet worden. Mit dabei sind unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Die Festrede soll Martino Stierli halten, Kurator am Museum of Modern Art in New York.

Das neue Bauhaus-Museum Weimar öffnet mit einer Dauerausstellung, die rund 1000 der etwa 13 000 Sammlungsobjekte der Klassik Stiftung Weimar zeigt. Der Grundstock für die Sammlung war noch von Bauhaus-Gründer Walter Gropius zusammengestellt worden. Am Abend öffnet das Haus dann auch für Besucher, ein Festwochenende bei freiem Eintritt folgt.