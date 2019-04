Hamburg

Naturschutzbund stellt eigenes Luftmessnetz am Hafenrand vor

05.04.2019, 02:04 Uhr | dpa

Der Naturschutzbund Nabu stellt am heutigen Freitag in Hamburg ein Netz eigener Messgeräte vor, um die Luftqualität an der Elbe zu messen. Damit sollen die Belastungen der Luft im Hamburger Hafen und am Elbufer besser dokumentiert werden. Insgesamt sind acht Sensoren geplant, die Messwerte aufzeichnen und aktuell online zur Verfügung stellen. Die Sensoren messen Stickoxide und Feinstaub, aber auch CO2.

Aus Sicht der Umweltschützer ist das amtliche Hamburger Luftmessnetz grob gerastert und lückenhaft, besonders am Hafen. Dort hätten unabhängige Messungen, unter anderem von NDR, "Zeit" und Nabu, Schadstoffwerte oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte ergeben. Die Umweltverbände gehen davon aus, dass die Emissionen des Schiffsverkehrs und des Hafenbetriebs die Luftqualität deutlich verschlechtern. Private Messungen haben allerdings keine direkten Folgen, da sie nicht den amtlichen Anforderungen genügen. Die neuen Messgeräte sollen annähernd so genau sein wie die offiziellen.