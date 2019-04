Frankfurt am Main

Banken-Tarifkonflikt: Warnstreik in Hessen und Kundgebung

05.04.2019, 02:18 Uhr | dpa

Im Banken-Tarifkonflikt erhöht Verdi den Druck mit Warnstreiks. Die Gewerkschaft hat Beschäftigte privater und öffentlicher Banken in Hessen an dem heutigen Tag zu einem ganztägigen Ausstand und einer Demonstration in Wiesbaden (10.00 Uhr) aufgerufen. Streikleiter Armin Schmidt rechnet mit etwa 700 Teilnehmern. Erwartet werden nach seinen Angaben vor allem Beschäftigte der Nassauischen Sparkasse (Naspa), die ihren Stammsitz in Wiesbaden hat. Kunden müssen sich nach Naspa-Angaben darauf einstellen, dass Filialen am Freitag gar nicht oder nicht zu den gewohnten Zeiten geöffnet sind.

Aufgerufen zu dem Ausstand in Hessen sind Verdi zufolge auch Mitarbeiter der Frankfurter Sparkasse sowie Beschäftigte von Commerzbank, Deutscher Bank, der Landesbank Helaba und der Deutschen Wertpapierservice Bank. Warnstreiks soll es zeitgleich auch in anderen Bundesländern geben.

Verdi fordert für die insgesamt etwa 200 000 Beschäftigten der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland ein Lohnplus von sechs Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Zusätzlich will die Gewerkschaft mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung durchsetzen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 11. April in Berlin geplant.