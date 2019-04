Chemnitz

Prozess zum Mord an einem 27-Jährigen wird fortgesetzt

05.04.2019, 02:36 Uhr | dpa

Am Landgericht Chemnitz wird heute der Prozess um den besonders brutalen Mord an einem 27-Jährigen in Aue fortgesetzt. Geplant ist die Aussage von Sachverständigen. Seit dem 5. Dezember müssen sich drei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes vor Gericht verantworten. Das Trio soll vor einem Jahr am 17. April in Aue einen Bekannten getötet haben und dabei mit großer Brutalität vorgegangen sein. Das Opfer erlitt schwerste Gesichts- und Kopfverletzungen und starb an einer Hirnstammprellung und -zertrümmerung.

Sowohl die Angeklagten als auch das Opfer sind Deutsche. Laut Staatsanwaltschaft hat einer der Beschuldigten rechtsextremes Gedankengut geäußert.

Entgegen der ursprünglichen Planung wird ein Urteil in den Verfahren noch nicht am 10. April gesprochen. Die Schwurgerichtskammer hat am 30. April und am 2. Mai zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt.