Hamburg

Blutiger Boxer-Streit: Gericht will Urteil verkünden

05.04.2019, 03:05 Uhr | dpa

Im Prozess um einen blutigen Streit bei einer Boxveranstaltung will das Landgericht Hamburg heute sein Urteil verkünden. Zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren sind angeklagt, den Veranstalter und fünf Gäste einer Boxveranstaltung in Lübeck angegriffen zu haben. Bei der Auseinandersetzung vor einen Fitnessstudio erlitten der Veranstalter und ein Teilnehmer Messerstiche in den Oberkörper. Sie konnten durch Notoperationen gerettet werden.

Ursprünglich waren die beiden Männer aus dem Niger auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Dieser Vorwurf sei jedoch fallen gelassen worden, sagte ein Gerichtssprecher. Das Verfahren gegen einen dritten, zum Tatzeitpunkt jugendlichen Angeklagten wurde eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft hat für den 21-Jährigen eine Jugendstrafe von drei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. Der 23-Jährige soll wegen des gleichen Vorwurfs für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Bei dem Streit waren insgesamt sechs Menschen verletzt worden, auch durch Faustschläge und den Einsatz von Pfeffergel, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Anlass soll die Störung einer Schweigeminute zu Ehren verstorbener Mitglieder des Boxverbandes gewesen sein. Die beiden Angeklagten, Mitglieder eines Hamburger Boxvereins, hätten die anderen Teilnehmer provoziert.