Berlin

Neukölln: Erneut Kontrollen gegen organisierte Kriminalität

05.04.2019, 07:44 Uhr | dpa

Erneut sind die Berliner Behörden im Bezirk Neukölln mit einem Großeinsatz gegen organisierte Kriminalität vorgegangen. Am Donnerstagabend habe es Durchsuchungen und Kontrollen in mehreren Neuköllner Lokalen gegeben, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit. Demnach stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit kriminellen Clans. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Bereits vor einer Woche hatte es mehrere Kontrollen unter anderem in Shisha-Bars in der Neuköllner Sonnenallee gegeben.