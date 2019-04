Bielefeld

Lastwagen verunglückt: A2 in Bielefeld gesperrt

05.04.2019, 08:05 Uhr | dpa

Wegen eines Lastwagenunfalls hat die Polizei am Autobahnkreuz Bielefeld am frühen Freitagmorgen die A2 in Richtung Hannover gesperrt. Derzeit drohe der auf die Seite gekippte Anhänger des Lastwagens eine Böschung hinabzustürzen, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Der Anhänger habe Gefahrgut in flüssiger Form geladen. Worum es sich handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Sperrung werde voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Zur Bergung sei vermutlich ein Kran notwendig. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.