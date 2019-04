Stadthagen

Nach Streit in Stadthagen: 34-Jähriger außer Lebensgefahr

Ein 34-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) vorerst außer Lebensgefahr. Der Mann war am Donnerstag in einer Unterkunft lebensgefährlich verletzt worden und musste im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Polizei am Freitag sagte. Der 41 Jahre alte Verdächtige, der nach dem Streit gefasst wurde, werde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Bei ihm handele es sich um einen Mitbewohner des Opfers. Beide wohnten den Angaben zufolge in einer Unterkunft, die privat an sozialschwache Menschen mit wenig Geld vermietet werde. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Streits oder zur Tatwaffe machte die Polizei zunächst nicht.