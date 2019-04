Lichtentanne

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

05.04.2019, 08:57 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Notarzt" ist an einem Einsatzfahrzeug zu lesen. Foto: Patrick Pleul/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei einem Auffahrunfall nahe Lichtentanne (Kreis Zwickau) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Wagen einer 26-Jährigen kollidierte mit einem vorausfahrenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau hatte zu spät bemerkt, dass das Fahrzeug verkehrsbedingt halten musste. Ein 72-Jähriger, der im gerammten Wagen saß, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Am Steuer war ein 83-Jähriger. Er blieb unverletzt. Die 26-jährige Unfallverursacherin erlitt am Donnerstag leichte Verletzungen.