Mainz

Ausstattung Vollzugsdienste: Auto und Handfessel?

05.04.2019, 10:41 Uhr | dpa

Die kommunalen Vollzugsbediensteten in Rheinland-Pfalz verfügen über eine ganz unterschiedliche Ausstattung. Das geht aus der Antwort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervor. "In zahlreichen Kommunen ist der kommunale Vollzugsdienst sowohl mit Dienstfahrzeugen, Reizstoffsprühgeräten, Schlagstöcken und Handfesselen ausgestattet", heißt es in der Antwort. Darunter sind die kreisfreien Städte Frankenthal, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Pirmasens, Trier und Worms.

So haben manche Kommunen ausschließlich Dienstfahrzeuge, andere weder Autos noch sogenannte Verteidigungsmittel und manche Autos und einige Mittel zur Verteidigung, also Schlagstöcke, Handfesseln oder Reizstoffgeräte. Über die Ausstattung ihrer sogenannten Vollzugsbediensteten entscheiden die Städte und Gemeinden selbst. Einen vollständigen Überblick gibt es nicht.