Kamenz

Gesundheitswesen mit mehr Beschäftigten

05.04.2019, 12:35 Uhr | dpa

Immer mehr Menschen in Sachsen finden einen Job in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Apotheken. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche stieg 2017 um 2,2 im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Kamenz mitteilte. Damit waren im Gesundheitswesen insgesamt 271 000 Menschen beschäftigt, ein Plus von 6000. Besonders groß fiel der Anstieg in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen aus: Binnen eines Jahres entstanden hier 2500 neue Jobs.

Aber auch in den ambulanten Einrichtungen wuchs die Zahl um 2200 Beschäftigte. Nach wie vor sind es vor allem Frauen, die in der Branche arbeiten. Laut Statistik waren 2017 im sächsischen Gesundheitswesen vier von fünf Beschäftigten weiblich (78,9 Prozent).