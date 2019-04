Erfurt

Immer mehr Beschäftigte arbeiten im Gesundheitswesen

05.04.2019, 12:43 Uhr | dpa

Von der Arztpraxis bis zum Krankenhaus: In Thüringen arbeiten immer mehr Beschäftigte in den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Ende 2017 waren insgesamt 141 000 Arbeitskräfte in der Branche beschäftigt, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag in Erfurt mitteilte. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 1,5 Prozent oder 2100 mehr gewesen. Im Vergleich zu 2008 lag der Anstieg sogar bei 19,5 Prozent.

31 000 Beschäftigte arbeiteten diesen Angaben zufolge in Krankenhäusern, 19 000 in der stationären und teilstationären Pflege sowie 15 000 in Arztpraxen. 78 Prozent aller Beschäftigten im Thüringer Gesundheitswesen waren Frauen, die im Bereich der ambulanten Pflege einen Anteil von 90 Prozent ausmachten. Dagegen waren Frauen bei den Rettungsdiensten mit einem Anteil von 28 Prozent deutlich in der Unterzahl.