Kaiserslautern

Kaiserslautern will Aufwärtstrend gegen Aalen fortsetzen

05.04.2019, 13:51 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern will seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga gegen den VfR Aalen fortsetzen. Trainer Sascha Hildmann warnte vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) aber vor einer Unterschätzung des Tabellenletzten. "Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden alles daran setzen, bei uns zu gewinnen. Ihre individuelle Klasse haben sie beim 3:0-Sieg in Karlsruhe gezeigt", sagte der 46-Jährige am Freitag.

Mit nur einer Niederlage und 16 Punkten aus den zurückliegenden neun Partien haben sich die Pfälzer nach einer enttäuschenden Hinserie stabilisiert. "Wir müssen die gleiche Mentalität und Leidenschaft an den Tag legen wie zuletzt. Dazu braucht es eine Mischung aus Risiko und Absicherung, um die Partie zu gewinnen", erklärte Hildmann. Bei elf Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz und nur noch sieben ausstehenden Spielen wird es für die Pfälzer aber enorm schwer, nochmal ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

Neben den Langzeitverletzten Dylan Esmel (Kreuzbandriss) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) fehlt Antonio Jonjic, der nach einem Außenbandriss in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll.