Köln

Eurowings-Maschine kehrt um und landet in Hannover

05.04.2019, 13:58 Uhr | dpa

Zwei Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings sind am Freitag auf Flügen nach Spanien aus technischen Gründen umgekehrt. Eine der beiden Maschine landete in Hannover - sie war zuvor in Hamburg gestartet und auf dem Weg nach Barcelona gewesen. Bei beiden Flugzeugen handele es sich um Maschinen vom Typ Boeing 737-800, sagte ein Sprecher von Eurowings. Eine Gefährdung der Passagiere und Crews habe es in beiden Fällen zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die erste Maschine war in Köln-Bonn gestartet und sollte mit 152 Passagieren nach Palma de Mallorca fliegen. Sie kehrte nach Köln zurück.