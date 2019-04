Kiel

Umstrittene Stellenbesetzung im Landtag: SPD legt nach

05.04.2019, 14:44 Uhr | dpa

Die SPD im Kieler Landtag will den Aufstieg des früheren Landtagssprechers und Referatsleiters Tobias Rischer zum Abteilungsleiter nicht auf sich beruhen lassen. Die SPD-Fraktion wolle die Stellenbesetzung in der nächsten Sitzung des Ältestenrates erneut beraten, sagte Pressesprecher Heimo Zwischenberger am Freitag. Er begründete den Vorstoß mit einer Veröffentlichung des Juristen Josef Konrad Rogosch, wonach "die besagte Stellenbesetzung mutmaßlich rechtswidrig ist und in der Folge eine Rücknahme der Personalie zwingend" sei.

Rischer war im vergangenen Jahr zum Abteilungsleiter Zentrale Dienste des Landtags aufgestiegen. Andere Bewerber wurden nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die Personalie war auf Kritik aus der Opposition und des Beamtenbundes gestoßen. Rischers Besoldungsstufe stieg vom April 2018, als die Stellenanzeige erschien, von A14 (60 000 Euro) auf B5 (gut 100 000). Normalerweise wechseln Beamte erst in die B-Besoldung, wenn sie zuvor Leitender Regierungsdirektor (A16) waren.