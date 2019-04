Osnabrück

Bund investiert weiter in Artlandkaserne in Quakenbrück

05.04.2019, 17:14 Uhr | dpa

In die Artlandkaserne in Quakenbrück werden in den kommenden Jahren weitere sieben Millionen Euro insbesondere in neue und moderne Unterkünfte investiert. "Wichtig sind der Neubau von Einzelunterkünften modernsten Standards sowie weitere dringend benötigte Lagerhallen", sagte Verteidigungsstaatssekretär Gerd Hoofe bei einem Besuch der Kaserne am Freitag, wie der Landkreis Osnabrück mitteilte. Die Kaserne stelle die Versorgung mit Sanitätsmaterial nicht nur regional, sondern auch bei Einsätzen der Bundeswehr etwa in Mali sicher und sei Teil der sogenannten "Schnellen Speerspitze" der Nato. Rund 250 Bundeswehrsoldaten arbeiten in Quakenbrück.

Den Nutzen der Kaserne für die Region wolle die Bundeswehr nicht nur mit Investitionen, sondern auch mit einer gezielten Personalführung erhöhen, sagte der Staatssekretär. Damit sei es gelungen, die ständigen Personalwechsel zu reduzieren. Die Soldatinnen und Soldaten könnten sich bei einem längerfristigen Aufenthalt besser in das örtliche Umfeld integrieren und dieses auch mitgestalten, so Hoofe.