Dresden

Frau stürzt auf Treppe und stirbt

05.04.2019, 18:02 Uhr | dpa

Eine 89-jährige Frau ist in Dresden auf einer Treppe gestürzt und an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte sie am Nachmittag von einer Hochstraße über einen Treppe zu einer Bushaltestelle an der Straße darunter gelangen. Dabei stürzte sie und fiel mehrere Stufen hinunter. Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben vergeblich.