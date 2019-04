Delmenhorst

"Spiegel": Nato-Bataillon wird in Delmenhorst stationiert

05.04.2019, 18:19 Uhr | dpa

Die Bundeswehr stellt zur Unterstützung der Nato ein neues Bataillon in Niedersachsen auf. In der Feldwebel- Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst sind dazu nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" knapp 300 Dienstposten vorgesehen. Die Angaben wurden am Freitag vom Bundesverteidigungsministerium bestätigt. Dem "Reception, Staging and Onward Movement Battalion Headquarters" fallen im Nato-Rahmen vor allem logistische Aufgaben zu.

Die Soldaten sollen im Verteidigungsfall und bei Manövern von dort aus über die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Emden ankommende Nato-Truppen und Material empfangen und weiter in Europa verteilen. Das neue Bataillon soll bis 2022 voll einsatzfähig sein. In der Delmenhorster Kaserne ist das Logistikbataillon 161 mit 1300 Dienstposten und acht Kompanien stationiert.