Ausstellung zur Geschichte der Roma in Prag eröffnet

05.04.2019, 18:44 Uhr | dpa

Im Haus der nationalen Minderheiten in Prag ist am Freitag eine zweisprachige Roma-Wanderausstellung eröffnet worden. Das grenzübergreifende Projekt sei ein Beitrag zur Stärkung des europäischen Wertefundaments im Umgang mit Minderheiten, sagte Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) bei der Vernissage am Freitag in Prag.

Auf 27 Tafeln widmet sich die Schau der Herkunft der Roma in Mähren und Böhmen. Außerdem behandelt sie den Völkermord an Sinti und Roma während der NS-Zeit. Immer wieder gebe es auch heute Vorurteile, Nichtwissen, Fremdheit, Diskriminierung und Anfeindungen, bemerkte Stange. "Das ist in Sachsen und anderen Teilen Deutschlands und auch in Tschechien das oft noch immer beklagenswerte Schicksal der Sinti und Roma."

Die zweisprachige Ausstellung wurde von der SPD-Arbeitsgemeinschaft Euroregion Elbe-Labe gemeinsam mit dem Roma-Verein Indigo Děčín erstellt. Sie läuft bis zum 30. April.