Halle (Saale)

Auto stößt mit Laster zusammen: Fahrerin stirbt am Unfallort

05.04.2019, 19:13 Uhr | dpa

In Halle ist eine Autofahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet das Auto der Frau am Freitagmittag aus der Spur und stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie am Unfallort starb. Weitere Angaben zur Unfallursache und zur Getöteten machte die Polizei zunächst nicht.