Dresden nach Niederlage weiter auf Abstiegsplatz

05.04.2019, 21:45 Uhr | dpa

Der HC Elbflorenz Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen die HSG Nordhorn-Lingen verlor die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler am Freitagabend mit 24:26 (8:13). Mit acht Treffern war Gabor Pulay bester Werfer für die Dresdner, die mit 20 Punkten in der Tabelle weiterhin auf Abstiegsplatz 18 stehen. Die Sachsen waren vor 1658 Zuschauern den Gästen bereits im ersten Durchgang unterlegen. Nach einem Fünf-Tore-Rückstand zur Pause fehlte dem Pöhler-Team auch nach dem Seitenwechsel die Mittel, um das Spiel noch zu drehen. Erst in der Schlussphase kam noch einmal Spannung auf. Julius Dierberg verkürzte in der 52. Minute zum 22:25, Julian Possehl sorgte auf der anderen Seite mit seinem Treffer zum 22:26 (56.) für die Entscheidung.