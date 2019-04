Augsburg

Adler Mannheim gewinnen zweites Halbfinal-Duell mit Köln

05.04.2019, 22:14 Uhr | dpa

Titelfavorit Adler Mannheim hat den nächsten Schritt zum erhofften Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga gemeistert. Der Hauptrundensieger gewann am Freitagabend das zweite Duell mit den Kölner Haien auswärts verdient 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Damit führt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Halbfinalserie mit 2:0 und hat am Sonntag (17.00 Uhr) wieder Heimvorteil.

Die Kölner, die Verletzungsprobleme haben, begannen vor 14 087 Zuschauern zunächst etwas besser. Doch Mannheim nutzte seine zweite Überzahlsituation zur Führung. Nationalstürmer Markus Eisenschmid erzielte bereits sein siebtes Playoff-Tor in dieser Saison (9. Minute). US-Stürmer Chad Kolarik legte im zweiten Drittel nach (23.). Andrew Desjardins (35./46.) war zweimal erfolgreich und sorgte damit auch nach dem Anschluss des Kölners Benjamin Hanowski (46.) für die endgültige Entscheidung.

Am Dienstag hatte Mannheim die erste Begegnung mit 1:0 für sich entschieden. Die Mannheimer hatten vor der Saison einen Neuanfang vollzogen und streben mit dem früheren Wolfsburger Trainer und einstigem Adler-Meisterspieler Gross den ersten Titel seit 2015 an.