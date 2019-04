Stavern

Fest zur Wiedergutmachung: Bundesministerin besucht Stavern

06.04.2019, 02:22 Uhr | dpa

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will sich bei den Menschen im Emslanddorf Stavern für die Unannehmlichkeiten des Moorbrandes entschuldigen und lädt heute zum Dorffest. Stavern war während des Moorbrandes im vergangenen Herbst mehrere Wochen der Stützpunkt für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Außerdem gehörte es zu einer vorsorglich errichteten Katastrophenalarm-Zone. Die Politikerin will selbst zum Dorffest kommen und sich am Nachmittag mit Bürgern, Hilfskräften und Behördenvertretern unterhalten.

Am 3. September 2018 war durch einen Raketentest auf einem benachbarten Bundeswehr-Testgelände die trockene Moorfläche in Brand gesetzt worden. Eigene Löschversuche der Bundeswehr scheiterten, der Brand nahm immer größere Ausmaße an. Erst durch die Unterstützung von Technischem Hilfswerk und kommunalen Feuerwehren wurde das auch unterirdisch schwelende Feuer unter Kontrolle gebracht. Am 10. Oktober meldete die Bundeswehr, dass der Brand gelöscht sei. Inzwischen hat das Bundesverteidigungsministerium mehr als 600 000 Euro an Geschädigte ausgezahlt.