Erfurt

Wochenmärkte: In kleineren Städten fehlen Händler

06.04.2019, 09:09 Uhr | dpa

Für viele Städte in Thüringen bleiben Wochenmärkte ein wichtiger Anziehungspunkt - in kleineren Kommunen aber fehlt es mittlerweile oft an Händlern. "Viele Märkte haben ein Personalproblem", erklärt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde. Das Unternehmen ist mit 120 Standorten einer der größten deutschen Wochenmarktbetreiber und mit zwei Märkten in Thüringen vertreten. "Manche Händler würden gerne mehr machen, aber sie bekommen keine Leute." Auch Nachfolger ließen sich nur schwer begeistern.

Unter anderem in Sonneberg und Gera gibt es den Stadtverwaltungen derartige Probleme. Relativ stabil ist dagegen die Lage in größeren Städten wie Erfurt.

Dem Landesamt für Statistik zufolge gab es 2009 noch fast 250 Unternehmen mit 536 Angestellten, die sich auf den Einzelhandel an Verkaufsständen und Märkten spezialisiert hatten. 2016 hatte sich die Zahl auf 176 Unternehmen mit rund 450 Beschäftigten reduziert.