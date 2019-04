Dornburg-Camburg

Busse statt Bahnen zwischen Jena und Naumburg

06.04.2019, 11:08 Uhr | dpa

Zugreisende, aber auch Autofahrer müssen sich am Wochenende beim Weg über Dornburg-Camburg auf Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn reißt in der Stadt im Saale-Holzland-Kreis eine Brücke ab, um sie durch eine neue zu ersetzen. Daher sei mit erhöhtem Baustellenverkehr auf der Bundesstraße 88 zu rechnen, teilte die Bahn mit. Auch in Großheringen (Weimarer Land) führt die Bahn am Wochenende Brückenarbeiten durch.

Die Arbeiten führen auch zu Änderungen im Zugverkehr: Unter anderem werden Züge der Linien RE 18 (Halle–Jena-Göschwitz) und RE 42 (Leipzig–Nürnberg) zwischen Naumburg (Saale) und Jena-Göschwitz durch Busse ersetzt. Abfahrts- und Ankunftszeiten weichen von den Zugzeiten ab. Auch die Linie RB 25 (Halle–Saalfeld) ist betroffen. Ab Montag 4.00 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein und der Zugverkehr wieder wie gewohnt fahren.