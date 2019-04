Potsdam

Landtagspräsidentin begrüßt Bürger zum Tag der offenen Tür

06.04.2019, 11:19 Uhr | dpa

Zum fünfjährigen Bestehen des neuen Brandenburger Landtags hat Landtagspräsidentin Britta Stark die ersten rund hundert Gäste am Fortunaportal mit Handschlag begrüßt. "Wir sind ja jeden Tag ein offenes Haus und heute haben die Gäste die Möglichkeit, durch alle Räume zu bummeln und sich mit den Abgeordneten zu unterhalten", sagte die SPD-Politikerin. Die 55-Jährige hatte es sich nicht nehmen lassen, trotz einer Knieverletzung auf Krücken gemeinsam mit Vorsitzenden und Abgeordneten der Fraktionen die ersten Besucher zu begrüßen.

Ganz vorne in der Reihe standen Hans-Jürgen und Christel Müller, die bereits am frühen Morgen aus Rathenow (Havelland) aufgebrochen waren. "Wir waren schon zum Aufbau des Fortunaportals hier und vor zwei Jahren beim Tag der Offenen Tür im Landtag", sagte Hans-Jürgen Müller. "Nun wollen wir mal sehen, was sich verändert hat und vielleicht kommen wir ja auch mit einem Abgeordneten ins Gespräch." Das Ehepaar wollte sich dann auch die nahe gelegene Baustelle zum Wiederaufbau des Garnisonkirchen-Turms anschauen. "Es ist enorm, wie sich Potsdam verändert hat", sagte Müller mit einem Blick auf den Alten Markt.

Bis zum Abend konnten die Bürger etwa den Plenarsaal, das Studio des rbb und in den Fluren die Jahresausstellung mit deutschen und polnischen Druckgrafiken besichtigen. Der künftige Landesimker berichtete über die Ansiedlung von Bienenschwärmen auf dem Dach nahe des Fortunaportals, die "Parlamentshonig" liefern sollen.