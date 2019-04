Rostock

Jugendherbergen 2018 mit Übernachtungsminus

Trotz des Supersommers 2018 haben die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern erneut Gäste eingebüßt. Wie Kai-Michael Stybel vom DJH-Landesverband am Samstag sagte, verzeichneten die Herbergen im Nordosten im Vorjahr rund 359 000 Übernachtungen. Das bedeute gegenüber 2017 einen Rückgang von 3,2 Prozent. Darüber hatte auch die "Ostsee-Zeitung" in ihrer Samstagausgabe berichtet.

Stybel nannte mehrere Gründe für den über Jahre hin rückläufigen Trend, der auch schon zur Schließung von Häusern geführt habe, etwa in Beckerwitz bei Wismar oder in Zielow an der Müritz. Die demografische Entwicklung der vergangenen drei Jahrzehnte habe zu einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen geführt. Außerdem bekämen die Herbergen auch die Folgen sozialer Fehlentwicklungen zu spüren. "Wenn immer mehr Kinder in Familien leben, die als armutsgefährdet gelten, dann hat das zwangsläufig Folgen für deren Teilhabe - auch an Klassenfahrten", sagte Stybel.

Doch machte er auch darauf aufmerksam, dass nicht allein die Jugendherbergen im Supersommer-Jahr 2018 in Mecklenburg-Vorpommern weniger Übernachtungen zu verkraften hatten. Der Statistik zufolge mussten auch die Hotels im Land ein leichtes Minus von 1,2 gegenüber 2017 hinnehmen. Ferienhäuser und -wohnungen legten hingegen kräftig um 14,7 Prozent zu und trugen so maßgeblich zum Gesamtplus von 3,9 Prozent auf den Rekordwert von knapp 31 Millionen Gäste-Übernachtungen im Land bei.