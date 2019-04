Leipzig

Versuchte Sprengung eines Geldautomaten in Leipzig

06.04.2019, 13:02 Uhr | dpa

Unbekannte sind in Leipzig bei dem Versuch gescheitert, einen Geldautomaten zu knacken. Die Täter hatten in der Nacht zum Samstag einen Sprengsatz an dem Automaten platziert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann seien sie aber offensichtlich gestört worden und geflüchtet. Der Sprengsatz explodierte nicht. Ein Schaden sei an dem Gebäude entstanden, weil die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, um an den Automaten zu gelangen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.