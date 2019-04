Tübingen

28-Jähriger wird angegriffen und verletzt: Angreifer fliehen

06.04.2019, 14:46 Uhr | dpa

An einem See in Tübingen ist ein 28 Jahre alter Mann von mehreren Männern und Frauen angegriffen und verletzt worden. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 28-Jährige kam ins Krankenhaus. Er war den Angaben zufolge am Freitagabend aus der ihm unbekannten, rund sechs Personen zählenden Gruppe heraus beleidigt und dann geschlagen und getreten worden. Passanten kamen dem Mann zu Hilfe. Das Motiv der Täter und die Hintergründe blieben der Polizei zufolge zunächst unklar.