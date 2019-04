Heringsdorf

Frühlingshafte Milde zum Wochenende im Nordosten

06.04.2019, 15:27 Uhr | dpa

Milde Temperaturen und viele Sonnenstrahlen verwöhnen am Wochenende den Nordosten Deutschlands. Im Landesinneren von Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag bis zu 21 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Aber auch an der Küste wird es mit bis zu 15 Grad bei schwachem Ostwind angenehm mild für den Monat April. In Ahlbeck auf der Insel Usedom nutzen zahlreiche Spaziergänger schon am Samstag das schöne Wetter, um die Strandpromenade entlang zu schlendern.

"Der Sonntag macht dann seinem Namen alle Ehre", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. "Der ein oder andere sollte da schon an Sonnencreme denken". Im ganzen Land soll bei bis zu 20 Grad verbreitet die Sonne scheinen. Am Montag wird es dann zwar schon ein paar Grad kühler, aber dennoch bleibt es freundlich. Erst ab Dienstag muss laut Deutschem Wetterdienst wieder mit wechselhaftem Wetter bei niedrigen zweistelligen Temperaturen gerechnet werden.