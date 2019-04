Erfurt

Protest gegen steigenden Mieten in Sachsen und Thüringen

06.04.2019, 16:35 Uhr | dpa

Die Einwohner mehrerer Städte in Sachsen und Thüringen haben am Samstag gegen steigenden Mieten und Verdrängung protestiert. Die größte Demonstration gab es in Leipzig, wo nach Veranstalterangaben mehr als 2000 Menschen dem Aufruf des Bündnisses "Leipzig für Alle" gefolgt waren. Auf Transparenten forderten sie unter anderem "Bezahlbares Wohnen für Alle" oder "Freiräume statt Investorträume". Polizei und Ordnungsamt machten keine Angaben zur Zahl der Demonstranten.

In Dresden beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren 500 Menschen. Angemeldet waren 150, wie Bündnis-Sprecher Carsten Ungewitter sagte. Sie forderten unter anderem schärfere Vorgaben für Immobilieninvestoren und eine Mietpreisbremse für Dresden und Leipzig. Auch in Thüringen gab es Proteste - allerdings im kleineren Rahmen.

In Erfurt versuchte die Gruppe "Erfurt für alle!" mit einem "Mietjahrmarkt" auf die aus ihrer Sicht problematische Entwicklung des Wohnungsmarkts der Stadt aufmerksam zu machen. "Die Problematik betrifft in Thüringen vor allem Erfurt, Weimar und Jena und wir wollen das mit dieser Aktion sicht- und hörbar machen", sagte Sprecher Frank Lipschik. Auch in Jena informierte die Initiative "Recht auf Stadt" an einem Stand über die Schwierigkeiten, die sich ihrer Auffassung nach aus steigenden Mieten in der Studentenstadt ergeben.