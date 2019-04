Spirkelbach

Motorradfahrer ohne Führerschein bei Sturz schwer verletzt

06.04.2019, 16:46 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist in der Pfalz mit seiner Maschine gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei in Dahn hatte der 29-Jährige keinen Führerschein. Er war am Samstag bei Spirkelbach (Landkreis Südwestpfalz) am Ende einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Dann kam er den Angaben zufolge zu Fall und schleuderte nach links über die Fahrbahn, wo das Krad in die Böschung prallte und "total beschädigt" zum Liegen kam. Es entstand ein Schaden von 4000 Euro.