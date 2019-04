Nürnberg

Verdächtiger Gegenstand bei Polizei abgestellt: Evakuierung

06.04.2019, 20:54 Uhr | dpa

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag im Vorraum der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen verdächtigen Gegenstand abgestellt und ist dann geflüchtet. Das Gebäude in der Innenstadt wurde evakuiert und das Umfeld in einem Radius von 150 Metern abgesperrt, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten den Gegenstand untersucht und Entwarnung gegeben.

Ein Polizist hatte den Täter noch verfolgt, ihn dann aber aus den Augen verloren. Der Mann wird nun gesucht. Er sei etwa Anfang/Mitte 30, habe Bart und Halbglatze und wirke ungepflegt, so der Sprecher. Wer Hinweise hat, ist gebeten, sie per Notruf weiterzugeben. Zum Aussehen des verdächtigen Gegenstandes äußerte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.