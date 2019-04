Augsburg

Augsburg mit Personalproblemen gegen 1899 Hoffenheim

07.04.2019, 02:18 Uhr | dpa

Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal richtet der FC Augsburg seine ganze Konzentration nun auf die Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum möchte heute gegen Europa-League-Aspirant 1899 Hoffenheim wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen und den Vorsprung auf den Relegationsrang ausbauen. "Wir wollen gegen Hoffenheim so verteidigen, dass sie ihre Stärken nicht auf den Platz bringen können", sagte Baum. Die Augsburger haben aber erhebliche personelle Probleme, gleich fünf Akteure fallen definitiv aus. Die Augsburger waren am Dienstag im Pokal-Viertelfinale erst in der Verlängerung an RB Leipzig gescheitert.

Die Schwaben können den Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz mit einem Sieg auf sieben Punkte auszubauen. Dort steht der VfB Stuttgart, der sich zu Hause nur 1:1 vom ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg trennte.